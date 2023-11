Marvel-Regisseur spricht Gerüchte über The Avengers an

Wir berichteten bereits über einen Insider, der behauptete, Informationen über einen bevorstehenden, noch nicht angekündigten Avengers-Film mit dem klassischen Superhelden-Ensemble zu haben. Und die Vorstellung, Thor, Captain America, Hulk, Iron Man, Black Widow und Hawkeye wieder zusammenarbeiten zu sehen, war etwas, das vielen Fans das Wasser im Mund zusammenlaufen ließ. Nun stellt sich jedoch heraus, dass dies überhaupt nicht stimmt, und in einem Interview mit Entertainment Tonight dementierte Marvel-Chef Kevin Feige das Gerücht und sagte:

"Wir haben nicht darüber gesprochen und das ist die Wahrheit. Wir machen ein Projekt mit Scarlett. Ich liebe Robert, er ist ein Teil der Familie. Aber was die Rückkehr angeht, müssen wir sehen."

Was das Projekt mit Scarlett betrifft, so hat es nichts mit Black Widow zu tun, sondern etwas völlig anderes, das mit Marvel zusammenhängt. Vielleicht ein Voice-Over? Wir können nur spekulieren und hoffen, eines Tages das Originalset von The Avengers wiederzusehen.

Was denkst du, ist das geheime Scarlett-Projekt und denkst du, dass Marvel einen klassischen Avengers-Film machen sollte?