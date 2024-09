Marvel-Produzent sagt, dass Agatha zurückkehren wird

HQ

In knapp zwei Wochen feiert die neue TV-Serie Agatha All Along von Marvel Premiere. In der Serie folgen wir Agatha Harkness, die wir als Bösewicht in WandaVision kennengelernt haben, aber nachdem Wanda nun tot ist (vermuten wir?), scheint der Zauber über Agatha sie befreit zu haben. Zusammen mit einem Haufen anderer Hexen begeben sie sich auf ein gefährliches Abenteuer, aber nicht ihr letztes, so Produzent Brad Winderbaum.

Im Gespräch mit ScreenRant erklärte Winderbaum: "Also ja, es wird in der Zukunft des MCU mehr Agatha geben, ja. Sie ist in einer Episode von What If...? Staffel 3 - Ich sollte nicht mehr sagen, aber es ist eine meiner Lieblingsepisoden, die ich je gemacht habe, und sie könnte die riesige Musicalnummer beinhalten, und sie ist einfach unglaublich, und wir alle wollen mehr von ihr sehen."