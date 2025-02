Marvel präsentiert The Suicide Squad im neuen Thunderbolts* Trailer

HQ

Es ist Jahre her, dass die Avengers das letzte Mal im MCU aktiv wurden, und es scheint, als würden die Schatten über die Erde fallen und ein neues, leicht superartiges Team ihren Platz einnehmen wird. Das ist die Prämisse des neuesten Thunderbolts* Trailers, der viel mehr von der Handlung des Films zeigt.

An der Spitze dieser neuen Task Force steht Bucky Barns, der Ghost, den Roten Wächter, den US-Agenten, den Taskmaster und Yelena auf Linie bringen muss, um sich dem mysteriösen Bösewicht The Void zu stellen, der über sein dunkles Alter Ego die Einführung des MCU in Sentry zu sein scheint.

Es sieht so aus, als würde Thunderbolts* das Suicide Squad des MCU sein, da viele seiner Charaktere nicht glauben, dass sie der Aufgabe gewachsen sind, ein Held zu sein. Wir müssen sehen, ob sie die Position der Avengers am 2. Mai übernehmen können, wenn Thunderbolts* in die Kinos kommt.