Marvel pausiert Entwicklung von drei großen Serien

Marvel Television hat die Entwicklung von Nova, Strange Academy und Terror, Inc. pausiert, drei Serien, von denen wir dachten, dass sie auf unsere Bildschirme kommen würden. Jetzt scheint es, dass sich die Prioritäten für Marvel geändert haben.

Laut Deadline sagten Marvel-Quellen, dass keine dieser Serien offiziell grünes Licht erhalten hat, und dennoch könnten sie irgendwann auf unseren Bildschirmen erscheinen. Anscheinend verschiebt Marvel sein TV-Angebot nach oben, um viel mehr mit einem traditionellen Netzwerk in Einklang zu stehen.

Es wird viele Projekte entwickeln, und nicht alle werden verwirklicht. Es wird schwierig sein, das Publikum in einer Zeit zu fesseln, in der viele Menschen einfach nicht alles sehen wollen, was Marvel herausbringen kann, aber es ist klar, dass es Strategien gibt, um die Superhelden-Müdigkeit zu bekämpfen.