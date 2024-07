Marvel nutzte gefälschte Leaks, um Deadpool & Wolverine Cameos geheim zu halten

HQ

Im Informationszeitalter, in dem sich so viele Konten darauf verlassen, Filmdetails preiszugeben, bevor sie veröffentlicht werden, kann es sich so anfühlen, als ob man heutzutage keine Überraschungen mehr erlebt, wenn man ins Kino geht. Marvel hat jedoch versucht, dies in Deadpool & Wolverine zu verhindern.

Die ausführende Produzentin Wendy Jacobson sagte gegenüber GamesRadar, dass mehrere gefälschte Leaks im Internet platziert wurden, um die echten Cameos so überraschend wie möglich zu halten. "Kurz gesagt, und wie immer ist nicht alles, was Sie online gelesen haben, wahr", sagte sie.

Jacobson erklärte auch, dass Cameos im Film für die Geschichte gedacht sind, nicht nur um ihrer selbst willen. "Ich kann keine Gastauftritte in diesem Film bestätigen oder dementieren, aber ich kann sagen, dass es uns in Bezug auf die Charaktere, die auftauchen oder auch nicht, immer wichtig war, dass sich nichts in diesem Film wie ein Gimmick anfühlt. Jeder, der auftaucht, hat einen entscheidenden Zweck der Geschichte oder einen Anfang, eine Mitte und ein Ende als Charakterbogen. Es war definitiv ein kollaborativer Prozess, um zu sehen, wer dazupasst und wer nicht."

Deadpool & Wolverine erscheint diesen Freitag. Wenn Sie unsere Gedanken zum Film lesen möchten, lesen Sie hier unsere Rezension.