Marvel nimmt Änderungen in seinen Führungspositionen vor, wobei Brad Winderbaum von Marvel Studios eine Beförderung erhält

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Marvel hat beschlossen, seine Führungspositionen anzupassen und anzupassen, indem das Personal im Film-, Fernseh-, Animations- und Comicbereich verlagert wird.

Wie in einer Pressemitteilung bestätigt wurde, ist die größte Neuigkeit, dass Brad Winderbaum von Marvel Studios zum Leiter von Marvel Television, Animation, Comics und Franchise befördert wird, was im Grunde eine überwachende Rolle für alle Bereiche von Marvels kreativen Unternehmungen ist und eine Erweiterung seiner früheren Aufgabe als alleiniger Aufsichtsvater der Fernseh- und Animationsbemühungen von Marvel darstellt.

Darüber hinaus kommt der ehemalige Disney-Manager David Abdo als neuer General Manager für Comics und Franchise zu Marvel, eine Rolle, die an Winderbaum berichtet. Diese Position ist nun verfügbar, da Dan Buckley nach 30 Jahren von der Position zurücktritt und der Wechsel Mitte 2027 erfolgen soll.

Marvels oberster Chef, Kevin Feige, hat über diese Veränderungen etwas gesprochen und hinzugefügt: "Brad bringt eine bewiesene Fähigkeit mit, kreative Teams zu führen und fortlaufende, episodische Erzählungen zu entwickeln, die bei unseren Fans weltweit Anklang finden, während David eine starke Erfolgsbilanz in operativer Exzellenz und strategischem Wachstum vorweisen kann. Ich bin gespannt, was sie gemeinsam machen werden."

Er sprach auch den Weggang von Buckley an und bemerkte: "Marvels Einfluss auf die Popkultur hat sich unter Dans Führung ausgeweitet und unsere Figuren und Geschichten neuen Fans auf der ganzen Welt zugänglich gemacht. Dan hat einen bleibenden Eindruck auf Marvels Vermächtnis und in der Comicbranche hinterlassen, und ich bin ihm sehr dankbar und froh, dass wir seine volle Unterstützung durch diesen Übergang haben werden."