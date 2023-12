Marvel muss sich ändern, da Jonathan Majors wegen rücksichtsloser Körperverletzung für schuldig befunden wird

HQ

Wenn man bedenkt, wie Disney und Warner Bros. Johnny Depp und Amber Heard vor, während und nach ihren schrecklichen Anschuldigungen gegeneinander behandelt haben, war es nicht verwunderlich, als Gerüchte die Runde machten, dass die Marvel Studios im Grunde alle ihre Pläne für das Marvel Cinematic Universe ändern würden, nachdem Jonathan Majors der häuslichen Gewalt beschuldigt wurde. Wir werden bald erfahren, was wahr ist und was nicht.

Der Hollywood Reporter und IGN geben an, dass Jonathan Majors heute in einem Fall der Körperverletzung dritten Grades und in einem Fall der Belästigung zweiten Grades für schuldig befunden wurde. Die Geschworenen sprachen ihn jedoch vom Vorwurf der vorsätzlichen Körperverletzung dritten Grades und der schweren Körperverletzung zweiten Grades frei, so dass Majors wahrscheinlich nicht mehr als ein Jahr im Gefängnis verbringen wird.

Dennoch scheint es mehr als wahrscheinlich, dass dieses Urteil die Marvel Studios dazu zwingen wird, ein offizielles Statement über die Zukunft von Jonathan Majors im MCU abzugeben, da er zuletzt stark in Staffel 2 von Loki involviert war und offensichtlich der große Bösewicht in dem sein sollte, was derzeit noch Avengers: The Kang Dynasty aka Avengers 5 heißt.

Denkst du, Marvel sollte sich wieder auf einen neuen Bösewicht konzentrieren, Kang neu besetzen, bei Null anfangen oder was?