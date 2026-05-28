Marvel-Legende Stan Lees Stimme und Aussehen werden für KI-Rekonstruktionen verwendet

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"Weißt du, was sie dir nie über Legenden erzählen? Sie überdauern die Seite", sagt eine KI-Version von Stan Lee in einem neuen Video des KI-Unternehmens ElevenLabs. Der Marvel-Comicautor und Schöpfer einiger unserer Lieblingsfiguren ist 2018 verstorben, aber in der heutigen Zeit ist er ein Hauptziel für eine "KI-Wiederbelebung", die durch den Verkauf der Rechte an seiner Stimme und seinem Abbild herbeigeführt wurde.

Der ikonische Marktplatz von ElevenLabs besteht aus einer Reihe bekannter Prominenter, die Unternehmen für kommerzielle Nutzung lizenzieren können, mit KI-Erzählung, Videos und mehr. Lees Stimme kann über die Eleven Reader-App verwendet werden, um jedes Buch zu erzählen, und die Stimme selbst wurde auf professionelle Aufnahmen von Lee trainiert. Außerdem können Nutzer Lees Abbild auch in Vorlagen erstellen, die von Comic-Panels inspiriert sind.

"Stan glaubte immer daran, seine Fans dort zu treffen, wo sie waren: in den Seiten eines Comics, auf einer Convention oder in einem schnellen Cameo auf der Leinwand. Diese Partnerschaft ist eine Möglichkeit, das fortzusetzen. Fans haben uns immer gesagt, dass sie, wenn sie seine Comics lesen, die Worte in Stans Stimme hören, und jetzt, dank ElevenLabs, können wir das Wirklichkeit werden lassen", sagte Chaz Rainey, Anwalt und Vorstandsmitglied von Stan Lee Universe, in einer von Variety aufgenommenen Stellungnahme.

Weitere Prominente, die über ElevenLabs' Iconic Marketplace verfügbar sind, sind Michael Caine, Judy Garland, Burt Reynolds, David Hasselhoff und Albert Einstein. Die Partnerschaft mit Stan Lee sieht außerdem die Produktion einer neuen Serie bei ElevenLabs, bei der Lees KI-Stimme jeden Monat ein anderes Buch vorliest.

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