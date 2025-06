Marvel-Kampfspiele sind endlich zurück mit Marvel Tōkon: Fighting Souls von Arc System Works, exklusiv für PS5 und PC

Arc System Works, das japanische Studio hinter beliebten Kampfserien wie Guilty Gear und BlazBlue, rückte mit der Ankündigung von Marvel Tōkon: Fighting Souls, einem neuen 4v4-Tag-Team-Kampfspiel, das 2026 für PS5 und PC erscheinen soll, in Sonys neuestem State of Play ins Rampenlicht.

Marvel Tōkon: Fighting Souls war das letzte Spiel, das bei der Präsentation vorgestellt wurde, noch nach Ghost of Yotei, was uns eine Vorstellung davon gibt, welche Bedeutung Sony und Marvel Games dem ersten richtigen Marvel-Kampfspiel seit Marvel vs. Capcom: Infinite im Jahr 2017 beimessen. Trotz des Mainstreams der Marke Marvel wird Arc System Works nahe an ihrer japanischen Ästhetik bleiben (die ursprünglichen Charakterdesigns wurden abgelehnt, Marvel fragte nach etwas, "das Arc machen möchte").

Der erste Trailer zeigt Captain America, Dr. Doom, Storm, Spider-Man, Iron Man, Ms. Marvel, Star-Lord und Ghost Rider, aber es wird erwartet, dass noch mehr erscheinen werden, mit einem neuen japanischen Redesign, einschließlich "Charakteren, die noch nie zuvor in einem Kampfspiel spielbar waren".

Das Spiel ist eine Produktion der PlayStation Studios, was bedeutet, dass es - zumindest anfänglich - exklusiv für PS5 und PC erscheinen wird. Marvel Tōkon: Fighting Souls erscheint im Jahr 2026.