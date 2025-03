Marvel ist noch nicht fertig mit der Ankündigung von Avengers: Doomsday Darstellern

HQ

Gestern haben wir eine der seltsamsten und frustrierendsten Enthüllungen gesehen, die wir je für einen Film, ein Spiel oder ein anderes Medium gesehen haben. Niemand ahnte, dass er fünf Stunden lang an seinem Computer sitzen würde, aber um die Nachrichten zu bekommen, mussten wir genau das tun.

Von zurückkehrenden Avengers wie Chris Hemsworth bis hin zu X-Men-Originaldarstellern wie Sir Ian McKellen gab es viele Überraschungen sowie ein paar erwartete Gesichter. Es scheint jedoch, als ob Marvel mit der Besetzung für Avengers: Doomsday noch nicht ganz fertig ist.

Laut The Hollywood Reporter hält Marvel einige Namen immer noch geheim, und wir sind uns nicht sicher, wann oder wie wir von diesen zusätzlichen Darstellern erfahren werden. Tom Hollands Spider-Man, Ryan Reynolds' Deadpool und andere waren auffällig abwesend, obwohl die Erwartungen auf ihren Auftritt hindeuteten.

Dennoch, mit 27 Namen auf dem Programm, wird es schwierig sein, all diese Helden in einen Film zu quetschen. Wir müssen über ein Jahr warten, bis wir sehen können, wie es sich entwickelt, denn Avengers: Doomsday wird am 1. Mai 2026 auf die Bildschirme kommen.