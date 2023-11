Marvel hätte sich fast entschieden, Dr. Doom als nächsten großen Bösewicht des MCU zu verwenden

HQ

Vor kurzem haben wir den Bericht von Variety angesprochen, in dem es heißt, dass Disney und Marvel Studios Optionen zur Wiederbelebung ehemaliger Avengers-Mitglieder wie Robert Downey Jr.s Iron Man und Scarlett Johanssons Black Widow für einen zukünftigen Avengers-Film untersucht haben. Nun, im selben Bericht enthüllte Variety, dass Marvel fast beschlossen hätte, eine weitere Mega-Änderung vorzunehmen, indem sie sich von Jonathan Majors' Kang the Conqueror als dem großen Bösewicht in dieser Ära des MCU abwandten.

Der Bericht stellt fest, dass die angeschlagenen Kassenzahlen und die anhaltende Kontroverse um die Anklage des Schauspielers wegen häuslicher Gewalt dazu führten, dass Marvel fast beschloss, Kang aufzugeben und sich stattdessen auf Dr. Doom zu konzentrieren.

Es scheint, als ob Marvel letztendlich beschlossen hat, bei Kang zu bleiben, aber ein Top-Dealmaker in Hollywood, der den Abschluss von Loki Staffel 2 gesehen hat, ist so weit gegangen zu sagen: "Marvel ist wirklich mit dem ganzen Kang-Winkel gefickt. Und sie hatten bis vor kurzem [wegen des WGA-Streiks] keine Gelegenheit, sie umzuschreiben. Aber ich sehe keinen Weg, wie es mit ihm weitergeht."

Loki Staffel 2 endet nächste Woche, also müssen wir sehen, ob die Gedanken dieser Person über Kang und die Zukunft des MCU wahr sind.