Marvel hat seinen Harry Osbourne neu gefasst

Das ursprüngliche Marvel's Spider-Man und das Spin-off Spider-Man: Miles Morales von Insomniac lieferten eine ganze Sammlung von Bösewichten, mit denen Peter Parker und sein jüngerer Schützling konfrontiert werden konnten, aber es dachte auch an die Zukunft und neckte, was die Fortsetzung, Marvel's Spider-Man 2 von 2023, beinhalten könnte.

Für diejenigen, die Spider-Man oder Miles Morales noch nicht abgeschlossen haben, sollten Sie jetzt wegschauen!

Am Ende von Miles Morales sehen wir einen Clip, der Norman Osbourne in einem privaten und versteckten Labor zeigt, wo er seinen Sohn Harry Osbourne, der von einer bösen Krankheit betroffen ist, auflagert und versucht, ihn zu heilen. Für jeden, der die Spider-Man-Geschichte verfolgt, ist dies ein direkter Teaser für den Green Goblin, einen von Spideys berühmtesten Antagonisten. Es sieht so aus, als ob Harry eingerichtet wird, um den Mantel des furchterregenden Feindes zu übernehmen. Die jüngste Nachricht, dass der Synchronsprecher hinter dem Charakter im Originalspiel neu besetzt wird, stimmt damit überein.

In einem inzwischen gelöschten Tweet (danke, Eurogamer) hat Synchronsprecher Scott Porter bestätigt, dass er nicht zurückkehren wird, um seine Rolle in der Fortsetzung zu wiederholen.

"Während ich Harry im ersten Spider-Man gesprochen habe. Ich werde leider nicht in der Fortsetzung dabei sein. Sie beschlossen, [in Spider-Man 2] echt zu fotografieren und der Unterschied zwischen mir und Harrys Alter war zu groß, um ihn zu überwinden, glaube ich. Ich war verblüfft, aber ich verstehe es. Das wird ein unglaubliches Spiel."

Harry war größtenteils nur eine Sammlung von Audioaufnahmen im ersten Spider-Man, aber dieser Tweet deutet darauf hin, dass Harry etwas mehr Bildschirmzeit bekommen wird, so dass Peter und Miles vielleicht nicht nur Venom, sondern auch den Goblin im erwarteten Nachfolger gegenüberstehen müssen.