Marvel hat Poster für Ant-Man and the Wasp: Quantumania veröffentlicht

Es dauert weniger als einen Monat, bis Ant-Man and The Wasp: Quantumania in Kinos auf der ganzen Welt erscheint und Phase 5 des Marvel Cinematic Universe startet. Vor diesem Hintergrund haben Disney und die Marvel Studios eine Reihe von Charakterpostern für den Film veröffentlicht, die uns einen Blick auf die Besetzung als ihre jeweiligen Charaktere geben.

Schauen Sie sich jedes der Poster unten an und sehen Sie sich auch einen Trailer für den Film an, falls Sie noch keinen gesehen haben. Ant-Man and The Wasp: Quantumania kommt am 17. Februar in die Kinos.