Marvel hat mit der Arbeit an dem neuen X-Men Film begonnen

Marvel arbeitet offiziell an dem neuen X-Men Film. Seit der Übernahme von 20th Century Fox durch Disney wussten wir, dass wir einige Crossover zwischen Deadpool, Wolverine und dem MCU bekommen würden. The Fantastic Four: First Steps hat bereits ein Team, das früher mit Fox verbunden war, nach Hause gebracht, und jetzt arbeitet Marvel an einem weiteren.

Im Gespräch mit Empire konnte Regisseur Jake Schreier nicht viel sagen, aber er bestätigte, dass an dem X-Men -Film gearbeitet wird, während wir sprechen. "Ich kann nichts dazu sagen, aber wir haben mit der Arbeit an X-Men begonnen, und das ist natürlich sehr, sehr aufregend", sagte er.

Schreier sagte auch, dass er viel gelernt hat, als er bei Thunderbolts*, einem weiteren MCU-Ensemble-Film, Regie führte. "Die größte Lernkurve für mich war das Verhältnis der Action zu den emotionaleren, charaktergetriebenen Szenen und wie sie, obwohl es mehr Drehtage sind als je zuvor, ziemlich schnell von der Action aufgefressen werden. Als wir am Ende ankamen, fühlte es sich an wie: 'Oh, jetzt habe ich das Gefühl, dass wir verstehen, wie wir das ein bisschen besser machen können.' "

Wir sind uns noch nicht sicher, wann genau der neue X-Men Film erscheinen wird, aber wir wissen, dass er wahrscheinlich irgendwann nach Secret Wars im Jahr 2027 erscheinen wird. Halten Sie also vielleicht noch nicht den Atem an, aber Marvel scheint einen Plan zu haben, wann es das neue X-Men in der Zukunft auf den Markt bringen soll.