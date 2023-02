Marvel hat eine "Geschichte" für einen vierten Spider-Man Film

HQ

Wenn man bedenkt, dass Spider-Man: No Way Home einer der wenigen Filme war, die während der Pandemie tatsächlich Premiere feierten und immer noch massive Kassenerfolge hatten, gingen wir davon aus, dass es nicht lange dauern würde, bis wir hörten, was als nächstes für den netzschleudernden Helden kommen würde, trotz der Tatsache, dass Tom Holland mehrmals deutlich gemacht hat, dass er Spidey nicht ewig spielen will und die Tatsache, dass Sony wieder die kreative Kontrolle über den Charakter hat.

Im Gespräch mit Entertainment Weekly hat Marvel Studios'-Chef Kevin Feige für ein wenig Farbe an dieser Front gesorgt, wo er bestätigt hat, dass ein weiterer Spider-Man-Film geplant ist und dass es bereits eine Geschichte dafür gibt.

"Alles, was ich sagen werde, ist, dass wir die Geschichte haben. Wir haben große Ideen dafür, und unsere Autoren bringen jetzt nur den Stift zu Papier."

Feige wurde während des Interviews auch nach anderen MCU-Arbeiten gefragt, darunter Blade, wo er verriet, dass der Film nach einer Reihe von Verzögerungen und Produktionsproblemen in zehn Wochen endlich mit den Dreharbeiten beginnen wird.