Marvel gab Don Cheadle nur zwei Stunden, um zu entscheiden, ob er Teil des MCU sein wollte.

Wenn wir heutzutage an James Rhodes/War Machine denken, denken wir an Don Cheadles Darstellung der Figur - auch wenn der Schauspieler nicht der erste war, der dies tat, da Terrence Howard Rhodes im ursprünglichen Iron Man spielte. Aber es stellt sich heraus, dass Cheadle, der die Rolle übernimmt, eine ziemlich stressige Situation war, da ein Interview mit GQ ergeben hat, dass Marvel dem Schauspieler zwei Stunden Zeit gab, um zu entscheiden, ob er einen Sechs-Filme-Vertrag als Charakter unterschreiben wollte, während er auf der Geburtstagsfeier seines Kindes war.

Cheadle sprach über die Angelegenheit: "Ich war auf der Laser-Tag-Geburtstagsfeier meines Kindes. Sie riefen mich an und sagten: 'Das ist es, was passiert und wir geben Ihnen das Angebot. Wenn du nicht ja sagst, gehen wir zur nächsten Person. Das wird sehr schnell gehen. Warum nimmst du dir nicht eine Stunde Zeit und entscheidest, ob du es tun willst." Es war ein Sechs-Filme-Deal! In einer Stunde muss ich mich entscheiden?"

Wie bei einem Deal dieser Größenordnung fragte Cheadle dann, was diese anderen Filme sein würden, wobei das geheimnisvolle Marvel nur ankündigte, dass es sich um Filme der Avengers-Franchise handeln würde.

Offensichtlich entschied sich Cheadle, die Rolle anzunehmen und den Vertrag zu unterzeichnen, da er seitdem 12 Jahre lang im Marvel Cinematic Universe als Nebencharakter aufgetreten ist und in Zukunft sogar im Armor Wars-Film wieder zu sehen sein wird.

Um Cheadles Gespräch über den Sechs-Filme-Deal zu sehen, schauen Sie sich das GQ-Interview unten an.

<social>https://youtu.be/sUKLqTEd4cw?t=241</social>