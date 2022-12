Marvel für Herbst 2023 bestätigt

HQ

Wenn man bedenkt, dass PlayStation Studios in der ersten Hälfte des Jahres 2023 mit PlayStation VR 2, Forspoken, The Last of Us: Part I und Returnal auf dem PC, dem Multiplayer-Spiel The Last of Us von Naughty Dog und mehr alle Hände voll zu tun hat, war es nicht besonders überraschend, als Jamie Meyer, der einer der Autoren von Spider-Man war und jetzt die Fortsetzung macht, behauptete, dass Marvel's Spider-Man 2 im "Herbst 2023" auf ihrer Website erscheinen sollte. Dies ließ das Internet offensichtlich explodieren, da Insomniac im Enthüllungstrailer nur 2023 angab. Meyer wurde anscheinend von ihren Chefs und dem Marketingteam von PlayStation daran erinnert, weil sie den Fallteil schnell entfernte. PlayStation hat sich geweigert, das Missgeschick zu kommentieren... Bis jetzt.

Die Verantwortlichen des PlayStation Blogs haben einen Artikel darüber veröffentlicht, worauf wir uns nächstes Jahr von den PlayStation Studios freuen können, und er beginnt mit einem Paukenschlag, indem bestätigt wird, dass Marvels Spider-Man 2 im Herbst 2023 erscheinen wird. Alles andere sind alte Nachrichten. Tatsächlich ist es so alt, dass Final Fantasy XVI immer noch im zweiten oder dritten Quartal veröffentlicht wird, auch wenn wir jetzt wissen, dass es am 22. Juni erscheint.