Marvel erklärt, warum Armor Wars von der TV-Serie zum Film wird

Es wurde zuvor entschieden, dass Armor Wars eine weitere Marvel-Serie sein würde, die auf Disney+ ausgestrahlt werden soll. Vor zwei Monaten gab Marvel jedoch bekannt, dass die Serie nicht stattfinden würde. Vielmehr wird das Projekt stattdessen zu einem Film. Der Film wird Don Cheadle als War Machine zurückkehren lassen, und Produzent Nate Moore erklärte kürzlich mehr darüber, warum es die richtige Entscheidung war, einen Film und keine TV-Serie zu machen.

"Wenn du über eine Serie sprichst, in der es darum gehen soll, all die coolen Rüstungen und Don Cheadle zu sehen, die mit all diesen Rüstungen interagieren und irgendwie das Vermächtnis von Tony Stark? Das wurde zu einer Art unerschwinglicher Gebühr, um sie als Show zu machen. Wir haben erkannt, dass wir nicht nur in einige der schönen Bilder einsteigen können, die aus der Veröffentlichung stammen, und es gibt sicherlich einen Armor Wars-Lauf, sondern es gibt auch Möglichkeiten, die Ideen dieses Films zu nutzen und andere Filme auf der ganzen Linie zu beeinflussen. "