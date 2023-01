Marvel enthüllt morgen weitere DLC-Pläne

HQ

2K und Firaxis Games sprachen sehr allgemein, als sie im vergangenen Oktober ihre Post-Launch-Pläne für Marvel's Midnight Suns enthüllten, also ist es an der Zeit, sowohl in Bezug auf die Veröffentlichungsdaten als auch auf die inhaltlichen Details spezifischer zu werden.

Deadpool stimmt zu, also ist er wieder vor die Kamera getreten, um zu verraten, dass wir morgen (Donnerstag, 19. Januar) um 17 Uhr GMT / 18 Uhr MEZ alle Details zur ersten Erweiterung von Marvel's Midnight Suns erfahren werden. Das ist derjenige, der sich auf unseren oben genannten üblen Freund konzentriert, weshalb wir uns wahrscheinlich auf einige seltsame Story-Missionen, fiese neue Upgrades für The Abby und verrückte Skins freuen können.