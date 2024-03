Marvel enthüllt morgen ein neues Spiel und es sieht so aus, als ob Overwatch

HQ

Insomniac arbeitet an einem Venom-Spiel, Marvel's Wolverine und Marvel's Spider-Man 3. Skydance hat Anfang des Monats endlich Marvel 1943: Rise of Hydra enthüllt, und EA hat sein drittes Spiel nach der Bestätigung von Black Panther und Iron Man geheim gehalten. Dies sind nur einige Beispiele für kommende Marvel-Spiele, von denen wir wissen, dass sie auf dem Weg sind, aber es gab auch Gerüchte über andere. Es sieht so aus, als würden wir morgen die offizielle Enthüllung eines der letzteren bekommen.

Disney enthüllt, dass ein neues Marvel-Spiel am 27. März um 15 Uhr GMT/16 Uhr MEZ angekündigt wird. Wir erfahren nichts darüber, um welche Art von Spiel es sich handelt, aber das Bild, das die Nachricht begleitet, sieht sehr ähnlich aus, wie es Overwatch im Laufe der Jahre verwendet hat. Krönen Sie das mit "Ein böses Experiment hat eine einzigartige Störung im Zeitstrom verursacht. Wer wird in diesen epischen Showdown hineingezogen?, und es ist durchaus verständlich, dass viele denken, dass dies der seit langem gemunkelte 6-gegen-6-Helden-Shooter ist, an dem NetEase arbeitet, also wird es interessant sein, morgen mehr zu erfahren.

Wie klingt für dich ein Helden-Shooter, der im Marvel-Universum spielt?