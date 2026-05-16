Marvel enthüllt einen neuen Star Wars-Comic über Kylo Rens dunkelste Tage

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Marvel und Lucasfilm haben offiziell bestätigt, dass eine neue fünfteilige Miniserie mit dem Titel Star Wars: Der Fall von Kylo Ren in Arbeit ist. Diese Comic-Miniserie feiert am 12. August dieses Jahres Premiere und dient als abschließendes Kapitel einer fortlaufenden Geschichte über Ben Solos Verwandlung. Das Projekt vereint den Autor Charles Soule und den Zeichner Will Sliney, der zuvor an The Rise of Kylo Ren mitgearbeitet hat.

Die Geschichte spielt chronologisch zwischen den Filmen The Last Jedi und The Rise of Skywalker und setzt unmittelbar nach den Ereignissen des letztjährigen Comics Legacy of Vader an. Nachdem er die Galaxie nach Antworten zu Darth Vader durchsucht hat, kehrt Kylo Ren stärker, disziplinierter und zielstrebiger als je zuvor zur Ersten Ordnung zurück.

Die Serie konzentriert sich auf seine Zeit als Oberster Anführer und will narrative Lücken füllen, die direkt zu den Ereignissen des letzten Films der Sequel-Trilogie führen.

Im Zentrum der Handlung steht Kylo Rens Machtkonsolidierung inmitten des herrschenden Chaos innerhalb der Führung der Ersten Ordnung. Die Generäle Hux und Pryde versuchen beide, die Situation auszunutzen, um die Kontrolle zu übernehmen, doch Kylo Ren zerschmettert ihre Ambitionen und intrigiert mit brutaler Effizienz und Rücksichtslosigkeit.

Durch eine Schreckensherrschaft zwingt er die Offiziere zur Unterwerfung und etabliert ein noch autoritäreres, gefährlicheres und instabileres Regime. Die Geschichte zeigt auch, wie er als aktiver Stratege hinter der militärischen Führung der Ersten Ordnung hervorgeht und interne politische Instabilität beseitigt.

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