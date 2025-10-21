Marvel enthüllt die Cover für die erste Ausgabe von Ultimate Endgame

HQ

Kürzlich kündigte Marvel Comics an, dass das Ultimative Universum zu Ende gehen würde, und zwar bald. Im Jahr 2026 wird die übergeordnete Geschichte ihr Ende finden, wenn Ultimate Endgame seine fünfte und letzte Ausgabe abschließt. Das Datum der letzten Ausgabe wurde noch nicht bestätigt, aber wir wissen, dass die erste Ausgabe am 31. Dezember erscheint.

Nachdem dies gesagt ist, hat Marvel nun die Cover für diese erste Ausgabe enthüllt, in der Ultimate Spider-Man, Ultimate Iron Man, Ultimate Black Panther und Ultimate America Chavez sich zusammentun.

Geschrieben von Ultimates Autor Deniz Camp mit Illustrationen von Jonas Scharf und Terry Dodson, bringt diese Serie "die Ultimate Universe-Serie für den lang erwarteten Showdown mit dem Schöpfer, dem Architekten hinter diesem verdrehten Universum, zusammen."

Die erste Ausgabe wird auch eine Blind Bag -Initiative bieten, bei der ihr ein Exemplar des Comics mit einem der verschiedenen Cover-Artworks ergattern könnt. Du kannst hier rübergehen, um die verschiedenen Optionen zu sehen, einschließlich einer von Peach Momoko, mit der wir kürzlich auf der San Diego Comic Con Malaga gesprochen haben.

