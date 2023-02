Marvel denkt bereits über Ant-Man 4 nach

HQ

Da Ant-Man and The Wasp: Quantumania noch nicht wirklich in den Kinos debütiert hat, tappen wir immer noch im Dunkeln darüber, was in der Handlung des Films passieren wird. Wird Paul Rudds Scott Lang, nachdem er in die Quantum Realm gezogen wurde, es schaffen, Jonathan Majors' Kang the Conqueror zu entkommen, und was passiert mit Scotts Familie, einschließlich seiner Tochter Cassie? Nun, es scheint, dass zumindest ein Teil der Lang-Familie in Ordnung sein wird, da ein neues Interview gezeigt hat, dass die Produzenten bereits über Ant-Man's nächsten Ausflug nachdenken.

Im Gespräch mit ComicBook.com, Marvel Studios VP of Production and Development, sagte Stephen Broussard: "Wir denken bereits darüber nach. Es ist, als ob jeder Film seinen eigenen Kampf hat und du die Narben trägst, ihn zu machen und großartig machen zu wollen. Aber die Hoffnung entspringt ewig und du fängst an, dich nach der Reise des Films wieder zusammenzusetzen.

"Du denkst: 'Ja, was wäre, wenn wir X machen würden und was wäre, wenn wir Y machen würden?' Wie sich die Räder zu drehen beginnen, können Sie nicht anders. Ich möchte nichts darüber sagen, was das genau ist, aber ja, man kann sich nicht helfen. Diese Gespräche, dieses Flüstern haben bereits zwischen mir und Peyton und Kevin begonnen."

So oder so, wenn Ant-Man and The Wasp: Quantumania Phase 5 des Marvel Cinematic Universe startet, müssen wir nur sehen, wie es die Dinge aufrüttelt, wenn es nächste Woche debütiert, am 17. Februar, um genau zu sein.