Marvel Cosmic Invasion für die Veröffentlichung im Dezember geplant, Iron Man und Phoenix als endgültige Charaktere bestätigt

Entwickler Tribute Games und Publisher Dotemu haben immer mehr Informationen über das kommende Beat 'em up Arcade-Spiel Marvel Cosmic Invasion geteilt. Im Laufe der Monate haben wir von den verschiedenen Superhelden erfahren, die im Spiel verfügbar sein werden, darunter Rocket Raccoon und She-Hulk, Beta Ray Bill und der Silver Surfer, Black Panther und Cosmic Ghost Rider, und jetzt wissen wir, dass die letzten beiden das vollständige Line-up bilden werden.

Wie zusammen mit dem offiziellen Startdatum am 1. Dezember 2025 bekannt gegeben wurde, wird Marvel Cosmic Invasion sowohl Iron Man als auch Phoenix (die immens mächtige kosmische Version der X-Men Jean Grey ) als spielbare Charaktere enthalten.

Für einen Vorgeschmack darauf, was wir von beiden Charakteren erwarten können, erfahren wir, dass Iron Man seine "mächtigen Repulsor-Explosionen und seine mächtige Eiserne Kanone" nutzen kann, um Käfer zu vernichten, während "Tony Starks düsengetriebenes Alter Ego all seine technologische Macht vor Annihilus' Haustür bringt!" Wenn wir dies für Phoenix hinzufügen, können wir nach vorne blicken auf "Weltbewegende telekinetische Kräfte, um die insektoiden Invasoren zu vernichten, aber das ist noch nicht alles. Mit ihrer Evolution stehen die Flammen des Phönix bereit, alle Arten des Bösen zu verzehren."

Einen Blick auf beide Charaktere in Aktion könnt ihr im neuesten Trailer für das Spiel unten sehen, und was die vollständige Aufstellung der Charaktere zum Start betrifft, seht ihr euch auch die Liste unten an.

Alle 15 Marvel Cosmic Invasion Zeichen:



Kapitän Amerika



Gift



Sturm



Vielfraß



Nova



Spider-Man



Phyla-Vell



Der Eiserne Mann



Phönix



She-Hulk



Rakete Waschbär



Beta-Ray-Rechnung



Kosmischer Ghost Rider



Silberner Surfer



Schwarzer Panther

