Marvel-Chef Kevin Feige gibt große Updates zu Blade und X-Men

In The Fantastic Four: First Steps tritt eine der kultigsten Fraktionen von Marvel endlich dem MCU bei, und weitere Charaktere, die auf der Strecke geblieben sind, werden bald in dieses Franchise einsteigen. Zumindest geht das nach Kevin Feige, der Updates für Fans zu den Blade - und X-Men-Filmen hat.

Im Gespräch mit Deadline deutet Feige an, dass der problematische Blade -Film endlich auf dem richtigen Weg sein könnte. Nach vier Versionen des Films, von denen zwei historische Stücke waren, bestätigte Feige, dass MahershalaBlade Alis Film in der heutigen Zeit spielen wird. "Wir sind bei der Moderne gelandet und darauf konzentrieren wir uns", sagte er. "Wir wollten [Ali] kein Lederoutfit anziehen und ihn anfangen lassen, Vampire zu töten... Man kann anfangen und ein gutes Drehbuch haben und es durch die Produktion zu einem großartigen Drehbuch machen, aber wir waren uns nicht sicher, ob wir das auf Blade schaffen könnten. Wir wollten das Mahershala nicht antun und wollten uns das nicht antun."

Wenn es um X-Men geht, hat Feige bereits Pläne für diesen Film in Arbeit. Thunderbolts*-Regisseur Jake Schreier hat bereits einen Vertrag als Regisseur verpflichtet, und das Drehbuch wird gerade geschrieben. "Es ist offiziell, Jake Schreier macht X-Men für uns und wir haben sehr, sehr viel Glück." Feige erzählte Comicbook. "Wir sind sehr, sehr glücklich, ihn zu haben, und sehr aufgeregt, ihn zu haben. Und so fangen wir an. Jetzt geht es los. Das Drehbuch ist in Arbeit."

Wenn man bedenkt, wie viel Lob Thunderbolts* erhalten hat, ist es keine Überraschung, dass Feige Schreier für einen weiteren Versuch im MCU verpflichten möchte. X-Men wird auch der Zeitpunkt sein, an dem wir sehen könnten, wie die klassischen Marvel-Superhelden neue Gesichter bekommen, so Feige.