Marvel bestreitet den Einsatz von KI in Fantastic Four: First Steps-Postern Trotz positiver Reaktionen auf den Trailer äußerten die Fans schnell ihre Kritik an den Postern.

HQ Marvel hat Behauptungen zurückgewiesen, dass es KI verwendet hat, um die Begleitposter für Fantastic Four: First Steps zu erstellen. Nach der gestrigen Enthüllung des Trailers des Films freuten sich viele Fans, Marvels erste Familie auf der Leinwand zu sehen, aber die Kritik folgte bald, als die Leute danach einige verdächtige Poster entdeckten. Via The Wrap wies Marvel diese KI-Gerüchte schnell zurück und erklärte, dass die Poster nicht mit KI erstellt wurden. Das hat die Verschwörungen jedoch nicht davon abgehalten, wild zu werden und auf Personen auf den Plakaten zu zeigen, die dupliziert zu sein scheinen und denen Finger fehlen. Schauen Sie sich die Poster unten selbst an. In der Vergangenheit ist Marvel auf einige Kontroversen mit der KI gestoßen, nachdem es die Technologie für die Eröffnung von Secret Invasion verwendet hatte. Da KI und Film immer mehr zu verschmelzen scheinen, werden wir zwangsläufig mehr Debatten und Schuldzuweisungen wie diese sehen, ob KI eingesetzt wurde oder nicht.