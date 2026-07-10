Marvel bestätigt den Spielplan der San Diego Comic-Con, einschließlich Hall H-Präsentation am 25. Juli

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Es ist fast wieder die Zeit des Jahres, in der Comic-, Film-, TV-, Videospiel- und Unterhaltungsfans allgemein wieder nach San Diego für die jährliche Comic-Con-Veranstaltung strömen. Die kalifornische Convention findet Ende dieses Monats statt, und damit hat Marvel seine volle Präsenz und seinen Zeitplan für das Festival bestätigt.

Marvel wird an allen vier Tagen vom 23. bis 26. Juli auf der San Diego Comic-Con präsent sein, aber der große Moment des Interesses kommt am Samstag, den 25. Juli, wenn der Comic-Gigant in Halle H eine riesige Präsentation betritt. Es sind ein paar Jahre vergangen, seit Marvel zuletzt eine solche Präsentation veranstaltet hat, aber normalerweise können wir mit einem Update zu zukünftigen Plänen für das Marvel Cinematic Universe rechnen, oft zeitgleich mit Ankündigungen der Besetzung und Trailern, was eine richtige Trailer-Enthüllung für Avengers: Doomsday umso plausibler macht.

Marvel fügt dazu hinzu: "Und natürlich wollen die Fans die Hall H-Präsentation von Marvel Studios am Samstag nicht verpassen, bei der Überraschungsgäste einen exklusiven Einblick in das MCU geben."

Darüber hinaus erwartet man zwei Stände auf dem Messeboden (#2359 und #2519) sowie spezielle Panels zu den Comics Avengers: Armageddon und Midnight Universe, dazu ein weiteres für X-Men '97 und Auftritte von Marvel's Wolverine, Marvel Tokon: Fighting Souls und Marvel Rivals aus dem Gaming-Bereich.

Wirst du später in diesem Monat die San Diego Comic-Con besuchen oder einschalten? Vergessen Sie nicht, dass auch die San Diego Comic-Con Malaga im Oktober stattfinden wird, wobei die vollständige Gäste- und Partnerliste jetzt verfügbar ist.