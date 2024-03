Marvel berichtete, dass Kang der Eroberer als Hauptbösewicht weitermachen wird, auf der Suche nach einem neuen Schauspieler

HQ

Als Jonathan Majors von seiner Rolle als Kang der Eroberer gefeuert wurde, dachten viele, dass Disney und Marvel versuchen würden, einen anderen großen Bösewicht zu finden, der seinen Platz einnehmen könnte. Aber das scheint nicht der Fall zu sein, und laut einem aktuellen Bericht von Insider Daniel Richtman plant Marvel, mit Kang weiterzumachen, aber einen neuen Schauspieler die Figur übernehmen zu lassen.

Man kann davon ausgehen, dass man ihn in Avengers 5 und der Fortsetzung Secret Wars wiedersehen wird, und viele Fans scheinen nun zu hoffen, Coleman Domingo aus Fear the Walking Dead als den neuen Kang the Conqueror zu sehen.

Denkst du, dass Marvel mit Kang weitermachen sollte, oder würdest du lieber einen anderen großen Bösewicht sehen?