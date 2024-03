Marvel bekommt die Overwatch-Behandlung mit kommendem 6v6-PvP-Shooter

Gestern wurde bestätigt, dass heute ein neues Marvel -Spiel enthüllt werden soll und dass es ein PvP-Shooter sein soll, ähnlich dem, was wir dank Spielen wie Overwatch populär werden sahen. Nun, jetzt können wir eine Reihe zusätzlicher Informationen über genau dieses Spiel teilen, da es offiziell enthüllt wurde.

Das Spiel mit dem Namen Marvel Rivals wird ein 6v6-PvP-Shooter sein, in dem eine Vielzahl der berühmtesten Helden und Schurken von Marvel in thematischen Levels mit zerstörbaren Umgebungen gegeneinander antreten. Das Spiel wird von einem Team von NetEase Games entwickelt, zu dem Veteranen aus Call of Duty und Battlefield gehören, und obwohl kein offizielles Startdatum genannt wurde, gibt es Pläne, einen Alpha-Test für das Spiel in diesem Mai zu veranstalten.

HQ

Das Spiel wird eine Sammlung von Charakteren enthalten, die Avengers, X-Men, Guardians of the Galaxy und mehr umfassen, darunter Black Panther, Spider-Man, Magneto, Magik, Scarlet Witch, Groot, Rocket Raccoon, Iron Man, Hulk, Storm, Doctor Strange und mehr. Es wird gesagt, dass jeder Charakter seine eigenen Fähigkeiten mitbringt, die mit anderen Charakteren kombiniert werden können, um Spezialeffekte als Teil des Team-Up Skills zu erzielen. Uns wird gesagt, dass Rocket auf Groots Rücken reiten kann und Hulk Gammastrahlung aussenden kann, um Iron Man s Rüstung aufzuladen, um nur einige Beispiele zu nennen. Die Spieler werden auch in der Lage sein, zusätzliche Moves und Fähigkeiten einzusetzen, wie z. B. sich hinter einer Deckung zu verstecken oder provisorische Waffen zu verwenden, um massiven Schaden zu verursachen.

Laut den Karten wurden bisher einige ikonische Orte erwähnt. Asgard wird im Jahr 2099 ebenso präsent sein wie Tokio, und warum eine zukünftige Version der japanischen Stadt verwendet wird, liegt an der Erzählung, die sich um das Spiel dreht.

Die Handlung besagt, dass Doctor Doom sich mit seinem Gegenstück aus dem Jahr 2099 zusammengetan hat und mehrere Zeitlinien dazu gezwungen hat, im Timestream Entanglement aufeinander zu prallen, was wiederum neue Welten und Krisen geschaffen hat. Jetzt verbünden sich Helden und Schurken, um die Dooms aufzuhalten, bevor einer von ihnen die vollständige Kontrolle über die neue verschmolzene Realität übernimmt.

NetEase und Marvel Games haben gesagt, dass Marvel Rivals ein Live-Spiel sein wird, was bedeutet, dass wir davon ausgehen können, dass es später mit neuen Charakteren und Karten unterstützt wird.