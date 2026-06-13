Marvel Animations X-Men '97: Staffel 2

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Als die erste Staffel von X-Men '97 vor über zwei Jahren auf Disney+ erschien, wurden die Fans mit einer der besten Staffeln des animierten Fernsehens bis heute verwöhnt. Die Kombination aus dem eher retro-orientierten Kunststil, den authentischen Comic-Handlungsbögen und den reiferen Themen, die die Serie sowohl für jüngere Fans als auch für ältere erfahrene Zuschauer geeignet machten – all das ergab ein wirklich unverzichtbares TV. Es versteht sich von selbst, dass X-Men '97 mit seiner zweiten Staffel eine ziemlich hohe Messlatte erfüllt, und die große Frage ist nun, ob es ihm gelungen ist.

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Zunächst einmal möchte ich eines ganz klarstellen: X-Men '97 ist immer noch fantastisches Fernsehen. Die Sammlung der Episoden, die ich bisher sehen konnte, sind alle wirklich unterhaltsam, wunderbar zusammengestellt, emotional und visuell beeindruckend. Die Handlungsstränge scheuen sich nicht, schwierigere Themen anzusprechen, und man hat immer das Gefühl, dass keine Figur wirklich sicher ist, wobei einige Schlüsselfiguren wie in den ersten Episoden sterben. Das Fundament der ersten Staffel wird genutzt, um eine neue Reihe von Episoden zu liefern, die einfach beeindrucken, und es ist offensichtlich, dass die Kreativen an diesem Projekt eine zentrale Vision verwirklichen wollen und wissen, wie sie dorthin gelangen wollen.

Also ja, X-Men '97 ist weiterhin großartig. Egal, ob Sie mit Cyclops, Jean Grey, Rogue, The Beast, Morph, Storm, der weiteren Truppe vertraut sind oder sich noch mit diesem größeren Team auseinandersetzen müssen, während sie stetig ins Marvel Cinematic Universe eingeführt werden – die Art und Weise, wie diese Serie jeden Charakter mit Anmut und Eleganz behandelt und eine sinnvolle und interessante Entwicklung bietet, ist ein echtes Highlight. Und mein Lieblingsteil von X-Men '97 ist auch, wie es einige der weniger bekannten Charaktere ins Rampenlicht rückt, darunter Jubilee und Cable again und sogar En Sabah Nur, den Mann, bevor er zu Apocalypse wurde. Der Punkt ist, dass es nicht nur um Wolverine, Magneto, Professor X und diese anderen wirklich ikonischen Namen geht, und das ist in Ordnung, denn jeder Charakter fühlt sich wie ein entscheidendes Puzzlestück an, ein wichtiges und interessantes Werkzeug im übergreifenden Erzählrahmen.

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Das gesagt, werden Comicgeschichten manchmal etwas zu komplex für ihr eigenes Wohl, und manchmal habe ich das Gefühl, dass X-Men '97 auch in diesen Gründen Fehler macht. Wir haben es letzte Staffel gesehen, mit der Aufteilung des Fokus zwischen den Ereignissen auf der Erde und Charles Xaviers Abenteuer als eine Art kosmischer König, und jetzt in dieser zweiten Staffel gibt es Ereignisse, die auf drei Zeitpunkte verteilt sind. Es gibt das, was in den 90ern passiert, aber auch Momente in der fernen Zukunft des 40. Jahrhunderts und auch Ereignisse vor 5.000 Jahren im alten Ägypten. Es kann sich anfühlen, als würde zu viel gleichzeitig passieren, und mit all den Fäden, die miteinander verbunden sind, verliert man leicht den Überblick über die zentrale und zentrale Geschichte. Glücklicherweise spielt der Großteil der Action in den 90ern, aber ein Teil des Staunens dieser anderen Settings geht durch den inhärenten Wunsch der Serie, sich an manchen Stellen zu sehr zu dehnen, verloren.

Aber alles in allem sprechen wir hier von eher geringfügigen Kritikpunkten. Im Großen und Ganzen ist die Rückkehr von X-Men '97 ein Triumph, eine großartige zweite Episodenreihe, die Sie gründlich unterhalten wird. Meiner Meinung nach ist X-Men '97 trotz der vielversprechenden Natur von Your Friendly Neighborhood Spider-Man das beste, was Marvel Animation bisher zu bieten hat, und ich hoffe, dass wir in Zukunft mit weiteren Episoden in etwas schnellerem Tempo verwöhnt werden, denn der Gedanke, etwa 26 Monate auf eine weitere Staffel warten zu müssen, klingt wirklich quälend.

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