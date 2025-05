Marvel 1943: Rise of Hydra wurde auf Anfang 2026 verschoben

HQ

Jetzt, da Rockstar Grand Theft Auto VI bis Mai 2026 verschoben hat, könnte man meinen, dass dies einen Dominoeffekt auslösen würde, bei dem viele Spiele versuchen würden, einen Start in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 zu sichern. Für Skydance und das kommende Marvel 1943: Rise of Hydra wird dies überhaupt nicht der Fall sein.

Der Entwickler hat in den sozialen Medien darauf hingewiesen, dass Marvel 1943: Rise of Hydra in diesem Jahr überhaupt nicht auf den Markt kommen wird, sondern Anfang 2026 auf den Markt kommen wird. Diese Entscheidung wurde getroffen, um dem Spiel die Zeit zu geben, die es braucht, um poliert zu werden, und um sicherzustellen, dass das Endprodukt die Vision des Spiels widerspiegelt.

Die genaue Aussage fügt hinzu: "Wir haben ein wichtiges Update: Marvel 1943: Rise of Hydra wird nun Anfang 2026 starten.

"Wenn wir uns diese zusätzliche Zeit nehmen, können wir noch mehr Feinschliff hinzufügen und sicherstellen, dass wir Ihnen das bestmögliche Erlebnis bieten, das unserer Vision gerecht wird."

Ansonsten wird erwähnt, dass Skydance plant, bald mehr über das Spiel zu berichten, also bleibt dran.