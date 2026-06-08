Marvel 1943: Rise of Hydra wird frühestens 2027 gestartet

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2026 war bereits eines der geschäftigsten Jahre im Gaming-Bereich. Tausende neuer Titel wurden allein in der ersten Jahreshälfte veröffentlicht, wie Geoff Keighley auf dem Summer Game Fest bestätigte. Es kann leicht sein, dass ein Spiel, selbst ein riesiges Spiel, durchs Raster fällt, und vielleicht ist euch gar nicht aufgefallen, dass wir das Wochenende verbracht haben, ohne dass Marvel 1943: Rise of Hydra sich ein weiteres Veröffentlichungsfenster aufgesetzt hat.

Laut IGN wird das Spiel nicht versuchen, sich in das Pre-GTA VI-Launch-Fenster zu quetschen, noch wird es bis zum Jahresende springen. Stattdessen wird es frühestens 2027 erscheinen, also sechs Jahre seit der ersten Veröffentlichung des Spiels.

Shawn Kittelsen, Senior Vice President bei Paramount Games Studio, bestätigte, dass das Spiel weiterhin existiert und in seinem aktuellen Zustand spielbar ist. "Es ist spielbar. Ich habe hier meinen SpongeBob-Controller, aber er liegt gerade auf meiner Festplatte. Damit ich den Build durchspielen und spielen kann. Wir setzen die Entwicklung fort, aber Amy und das Team haben große Ambitionen für das Qualitätsniveau, das sie erreichen wollen", sagte er.

"Sie sind ein relativ kleines Team, wenn man die AAA-Qualität bedenkt, die sie liefern. Was ihr in früheren Aufnahmen gesehen habt, ist, wie das Spiel aussieht, und wir machen es mit einem Bruchteil der Ressourcen, die man bei anderen AAA-Spielen desselben Typs sieht, und versuchen wirklich, ein neues Entwicklungsmodell voranzutreiben, das viel verantwortungsbewusster und nachhaltiger ist."

Kittelsen sagte, er hoffe, dass Amy Hennigs Team von Skydance New Media die "Störungen" vermeiden können, die das Gaming in den letzten Jahren erlebt hat, aber es gibt viel Vertrauen bei Paramount in Hennigs Team. Kittelsen sagte : "Wir geben ihnen Zeit zum Kochen."

Hoffen wir, dass sich das Endergebnis lohnt, aber wir werden es erst wissen, wenn das Spiel erscheint.