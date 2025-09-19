Marvel 1943: Rise of Hydra Gameplay und Screenshots leaken online

HQ

Einige Gameplays und Screenshots haben ihren Weg ins Internet von Marvel 1943: Rise of Hydra gefunden. Das Spiel, in dem sich Captain America und Black Panther zusammentun, um es im 2. Weltkrieg mit Nazis aufzunehmen, wurde Anfang des Jahres auf einen Start im Jahr 2026 verschoben, aber wenn Sie sehen möchten, wie eine viel frühere Version des Spiels aussah, können Sie dies jetzt tun.

Die durchgesickerten Screenshots und der Gameplay-Clip stammen von MP1st und stammen von einem Entwickler, der an dem Spiel gearbeitet hat. Während der Clip auf der MP1st-Website ziemlich fehlerhaft aussieht, ist es erwähnenswert, dass er etwa 2-3 Jahre alt sein soll, so dass es sich wahrscheinlich nicht lohnt, das aktuelle Gameplay danach zu beurteilen.

Wir sehen, wie Black Panther sich durch einige Nazi-Soldaten kämpft, über eine Bar zu seinem nächsten Opfer springt und sich so schnell bewegt, wie man es von einem Superhelden erwarten würde. In weiteren Screenshots sehen wir hoch aufragende Stadtlandschaften, luxuriöse Innenräume und auch einige offenere Bereiche mit Bäumen, auf die man klettern kann.