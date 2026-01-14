HQ

Beim Anschauen von Marty Supreme wurde es ziemlich leicht zu verstehen, warum die Brüder Josh und Benny Safdie in den letzten Jahren getrennte Wege eingeschlagen haben. Nach der Zusammenarbeit bei Good Time und Uncut Gems schien Benny an verschiedenen Arten von Filmen arbeiten zu wollen, spielte in Blockbustern wie Oppenheimer und Happy Gilmore 2 mit, während er Stücke inszenierte, die einen nicht immer auf die Spitze des Sitzes brachten wie seine Arbeiten mit Josh. Josh Safdie hingegen wollte Good Time und Uncut Gems wieder machen.

Das ist keine Kritik, sondern nur eine Beobachtung: Auch wenn man denkt, man bekommt einen klassischen Sportfilm, wenn man sich die pingpong-zentrierte Geschichte von Marty Supreme anschaut, bekommt man in Wirklichkeit eine Dosis Adrenalinstoß direkt in die Adern, während man zweieinhalb Stunden Stress-Blut erlebt. Timmy Tim Chalamet spielt Marty Mauser, einen Tischtennisspieler, der in den 1950er Jahren den Sport zu den Stars führen will. Sein Traum setzt Beziehungen, Karrierechancen und sein Leben aufs Spiel, da er hofft, nach einer Demütigung durch das letztjährige Turnier zu den Weltmeisterschaften in Tokio zurückzukehren.

In einem typischeren Film könnte Marty einen alten Mentor finden, um ihn im Meister-Miyagi-Stil auszubilden, und wir verbringen den Film damit, zuzusehen, wie er das Mädchen seiner Träume von seinem Schulmobber stiehlt. Stattdessen packt Marty Supreme uns am Kragen und lässt nicht los, während wir mit unserem Protagonisten durch die rauen Straßen von New York stürmen, der sich auf der Flucht vor seiner Familie, dem Gesetz und einer schwangeren Geliebten wiederfindet, während er nach den Mitteln sucht, die ihn nach Tokio bringen können. Das Tempo ist eine Meile pro Minute, und trotzdem will der Film dich nie zurücklassen. Es überfordert nie, sondern lässt dich stattdessen den enormen Stress ertragen, der sich durch die Handlung aufgebaut hat, während Marty scheinbar die unklugste Entscheidung trifft, die es je gibt.

Chalamet ist hier als Mauser einfach überragend. Egal, ob Sie sich über sein wachsendes Ego ärgern oder nicht, er ist einfach ein herausragender Performer in dieser Rolle. Marty ist genau der rotznasige Punk, als den der Film ihn darstellt, aber gleichzeitig gibt es Momente, in denen er gerade sympathisch genug ist, um einen immer wieder für ihn zu drücken. Er ist ein Mann, der von einem zugegebenermaßen egoistischen Traum zu dummen Dingen getrieben wird. Eine Figur, die von einem bestimmten jungen männlichen Teil des Publikums sicher aus den falschen Gründen ausgewählt wird, aber eine fesselnde Person, der man folgen kann, egal aus welchem Grund man von ihm fasziniert ist.

Auch der Rest der Nebendarsteller ist stark, wobei Kevin O'Leary irgendwie von Shark Tank dazu übergeht, so zu tun, als wäre er für die Leinwand geboren. Er spielt vielleicht nur eine Version seiner selbst aus den 1950ern, aber er hält durchgehend mit Chalamet Schritt – eine Darbietung, die an Dominic Sessa erinnert, der sich mit Paul Giamatti in The Holdovers messen muss. Ich sehe kein Gold in O'Learys Zukunft – zumindest nicht im Sinne der Schauspielpreise – aber jegliche Sorge, dass der Shark Tank-Typ diesen Film zu Boden ziehen könnte, sind unbegründet, denn genau das ist das, was der Film brauchte, um Marty Supreme einen Bösewicht außerhalb der schlechten Entscheidungen seines Helden zu geben.

Die Optik in Marty Supreme ist schlichtweg beeindruckend. Safdies Vision ist durchgehend klar und fantastisch, wobei der Film schon in den ersten Szenen wie ein Klassiker wirkt. Vor allem die Tischtennismomente sind elektrisierend, und obwohl ich mir etwas mehr von dem Sport im Film gewünscht hätte, da Timmy Tim acht Jahre dafür trainiert hat, gibt es genug davon, um einen bei der Stange zu halten. Es ist wahrscheinlich beabsichtigt, dass man sich mehr Tischtennis aus dem Tischtennisfilm wünscht, aber es fühlt sich in erster Linie eine erzählerische Entscheidung an, die zeigt, wie unbedeutend Mausers Traum im großen Maßstab der Welt ist, aber wie weit er bereit ist zu gehen, um ihn zu verfolgen. Ob das ihn brillant oder verrückt macht, liegt bei dir. Alles, was wir wissen, ist, dass die Reise einen großartigen Film ergibt.

