Martin Scorsese will zurück hinter die Kamera, sagt aber: "Es ist zu spät"

HQ

Während die Besucher der Cannes Film Festival derzeit scheinbar begeistert sind, nachdem sie Martin Scorseses neueste Regiearbeiten gesehen haben, Killers of the Flower Moon, ein Film, für den Sie unten einen Trailer sehen können, hat der Filmemacher in einem Interview mit Deadline über sein Alter gesprochen und was das für seine zukünftige Karriere bedeutet.

HQ

Auf die Frage, ob er für weitere Filme wieder hinter der Kamera stehen wird, antwortete Scorsese:

"Muss. Muss. ja. Ich wünschte, ich könnte acht Wochen Pause machen und gleichzeitig einen Film drehen [lacht]. Die ganze Welt hat sich mir geöffnet, aber es ist zu spät. Es ist zu spät."

Mit einer so herzzerreißenden Art, die Dinge zu formulieren, wurde Scorsese um Klärung gebeten, ob es "zu spät" sei, worauf er fortfuhr:

"Ich bin alt. Ich lese Sachen. Ich sehe die Dinge. Ich will Geschichten erzählen, und ich habe keine Zeit mehr. Als Kurosawa seinen Oscar bekam, als George [Lucas] und Steven [Spielberg] ihn ihm überreichten, sagte er: "Ich fange erst jetzt an, die Möglichkeit zu sehen, was Kino sein könnte, und es ist zu spät." Er wurde 83 Jahre alt. Damals fragte ich: "Was meint er damit?" Jetzt weiß ich, was er meint."

Mit 80 Jahren ist klar, dass Scorsese am Ende seiner Karriere als Filmregisseur steht, aber da Killers of the Flower Moon am 20. Oktober herauskommt, wird er vielleicht noch ein paar Filme im Tank haben, bevor er einen unglaublich wohlverdienten Ruhestand genießt.