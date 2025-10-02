Martin Scorsese steht im Rampenlicht der kommenden Apple TV+-Dokuserie

Wenn es um die größten Filmemacher und Visionäre aller Zeiten geht, ist Martin Scorsese genau das Richtige. Im Laufe der Jahrzehnte hat er einen gefeierten Hit nach dem anderen abgeliefert, und obwohl er jetzt 82 Jahre alt ist, zeigt er keine Anzeichen einer Verlangsamung.

Bald wird Apple TV+ den Regisseur ins Rampenlicht rücken und ihn ganz entblößen lassen, wenn er über seine Jahre in der Filmindustrie spricht. Es handelt sich um eine fünfteilige Doku-Serie , die "exklusiven, uneingeschränkten Zugang zu Scorseses Privatarchiven" bietet und in der einige der größten Filmstars und Regisseure der Welt über ihre Zeit bei der Zusammenarbeit mit Scorsese sprechen, darunter Cate Blanchett, Daniel Day-Lewis, Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Jodie Foster, Spike Lee, Margot Robbie und Steven Spielberg.

Wenn ihr am 17. Oktober am Apple TV+ ankommt, könnt ihr euch unten den Trailer zu Mr. Scorsese sowie die Zusammenfassung ansehen.

"Mit exklusivem, uneingeschränktem Zugang zu Scorseses Privatarchiven basiert die Dokumentarserie auf ausführlichen Gesprächen mit dem Filmemacher selbst und nie zuvor gesehenen Interviews mit Freunden, Familie und kreativen Mitarbeitern, darunter Robert De Niro, Daniel Day-Lewis, Leonardo DiCaprio, Mick Jagger, Robbie Robertson, Thelma Schoonmaker, Steven Spielberg, Sharon Stone, Jodie Foster, Paul Schrader, Margot Robbie, Cate Blanchett, Jay Cocks und Rodrigo Prieto, zusammen mit seinen Kindern, seiner Frau Helen Morris und engen Freunden aus Kindertagen.

""Mr. Scorsese" von der gefeierten Regisseurin Rebecca Miller untersucht, wie seine eigenen farbenfrohen Lebenserfahrungen seine künstlerische Vision beeinflussten, während jeder seiner Filme die Welt mit Originalität verblüffte. Beginnend mit seinen Filmen über Studenten der New York University und bis in die Gegenwart erforscht dieser Dokumentarfilm die Themen, die Scorsese fasziniert und seine Arbeit beeinflusst haben, einschließlich des Platzes von Gut und Böse in der grundlegenden Natur des Menschen."