Martin Scorsese nimmt Superheldenfilme und KI ins Visier

Scorseses Abneigung gegen Superheldenfilme ist nichts Neues, und der Regisseur debattiert seit Jahren über das Phänomen, das zu einem so dominanten Faktor in der Filmwelt geworden ist, und jetzt ist es wieder soweit. Der 80-jährige Regisseur wurde von GQ anlässlich der Premiere seines neuen Films Killers of the Flower Moon interviewt, in dem er erneut zum Kampf gegen Superhelden aufrief und sagte:

"Die Gefahr besteht darin, was es mit unserer Kultur macht, denn es wird jetzt Generationen geben, die denken, dass Filme nur das sind – das ist es, was Filme sind."

"Das heißt, wir müssen uns dann stärker wehren. Und es muss von der Basis kommen. Es muss von den Filmemachern selbst kommen. Und du wirst die Safdie-Brüder haben, und du wirst Chris Nolan haben, weißt du, was ich meine? Und sie von allen Seiten treffen."

"Geh raus und tu es. Erfinden Sie sich neu. Beschweren Sie sich nicht darüber. Aber es ist wahr, denn wir müssen das Kino retten." Kino könne alles sein, sagte Scorsese; Es musste nicht nur ernst sein. Manche mögen's heiß – das war zum Beispiel Kino. Aber: "Ich denke schon, dass die produzierten Inhalte nicht wirklich Kino sind."

Es war eine wirklich feurige Rede und er war sich auch über KI-erstellte Filme im Klaren, die er mit der Fabrikproduktion verglich, als er sagte:

"Es handelt sich um fabrizierte Inhalte. Es ist fast so, als würde KI einen Film machen. Und das bedeutet nicht, dass es keine unglaublichen Regisseure und Special-Effects-Leute gibt, die wunderschöne Kunstwerke machen. Aber was bedeutet das? Was bedeuten diese Filme, was werden sie dir geben? Abgesehen von einer Art Vollendung von etwas und es dann aus deinem Geist, deinem ganzen Körper zu eliminieren, weißt du? Also, was gibt es dir?"

