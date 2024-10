Martin Scorsese hat nicht vor, in den Ruhestand zu gehen

HQ

Nur wenige Regisseure sind so berühmt wie Martin Scorsese, und nach all den Jahren, in denen wir seine Filme genossen haben, wirkt es, als habe Marty nichts von seinem Talent eingebüßt. Dennoch kursieren hartnäckige Gerüchte über seinen möglichen Rücktritt, da er mittlerweile in seinen Achtzigern ist.

Auf einer Pressekonferenz im Kinomuseum in Turin (danke, The Hollywood Reporter) verriet Scorsese jedoch, dass es keine Pläne gibt, mit dem Filmemachen aufzuhören. "Ich verabschiede mich überhaupt nicht vom Kino", sagte er.

"Ich habe noch mehr Filme zu machen, und ich hoffe, dass Gott mir die Kraft gibt, sie zu machen."

Wir wissen bereits, dass Scorsese mindestens zwei weitere Projekte in Arbeit hat. Ein Biopic über Frank Sinatra wurde auf Eis gelegt, aber in der Zwischenzeit arbeitet Scorsese an einem Film, der sich um Jesus Christus dreht. Solange er Ideen für Filme hat, wird er so schnell nicht aufhören.