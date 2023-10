Martin Scorsese hat es satt, dass Leute sagen, dass sie einen 3-stündigen Film nicht sehen können

HQ

Martin Scorsese hat es satt, dass Leute sagen, dass sie 3 Stunden lang keinen Film sehen können. Die letzten Filme des Regisseurs waren alle ziemlich lang, was einige Kinogänger dazu veranlasst hat, zu behaupten, dass seine Kreationen es in Bezug auf ihre Länge übertrieben haben.

Im Gespräch mit der Hindustan Times hat sich Scorsese jedoch gegen diejenigen gewehrt, die behaupten, sie könnten keinen 3-stündigen Film sehen. "Man kann 5 Stunden vor dem Fernseher sitzen und sich etwas ansehen", sagte der Regisseur. "Es gibt viele Leute, die 3,5 Stunden lang Theater schauen... Man zollt ihm diesen Respekt, man zollt dem Kino Respekt."

Scorseses kommender Film, Killers of the Flower Moon, wird voraussichtlich 3 Stunden und 26 Minuten dauern. Das ist eine ziemliche Zeitspanne, um im Kino zu bleiben, aber am Ende des Tages hängt es wirklich alles von den persönlichen Vorlieben ab. Niemand wird dich zwingen, dir den Film anzusehen.

Was macht einen Film Ihrer Meinung nach übermäßig lang?