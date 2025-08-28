Martin Luther Kings "I Have a Dream"-Rede zum 68. Jahrestag

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten . Heute ist es mehr als sechs Jahrzehnte her, dass Martin Luther King Jr. am Lincoln Memorial stand und seine "I Have a Dream"-Rede hielt, ein entscheidender Moment im Kampf für Bürgerrechte.

Vor 68 Jahren stand Martin Luther King Jr. am Lincoln Memorial und teilte eine Vision von Gerechtigkeit, Gleichheit und Brüderlichkeit, die noch heute nachhallt. Seine Worte forderten eine nach Rassen gespaltene Gesellschaft heraus und riefen zu friedlichem Widerstand, Zivilcourage und unerschütterlicher Hoffnung auf.

Gemeinschaften lassen sich weiterhin von seiner Botschaft inspirieren und streben nach einer Welt, in der jedes Individuum nach seinem Charakter und nicht nach seiner Hautfarbe beurteilt wird. Die Rede "I Have a Dream" markiert das 68-jährige Jubiläum, und was gibt es Besseres, als sich daran zu erinnern, als sich die Rede unten noch einmal anzusehen.