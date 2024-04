Martin Lawrence wollte Eddie Murphy als Partner in Bad Boys

HQ

Alle von uns, die im Laufe der Jahre die Bad Boys-Filme gesehen haben, haben wahrscheinlich alle gedacht, dass Will Smith und Martin Lawrence das perfekte Paar sind, das unter dem Radar läuft und eine großartige Chemie miteinander hat. Doch Martin Lawrence verrät nun, dass er ursprünglich einen ganz anderen Schauspieler für den Bad Boys-Film im Sinn hatte, nämlich keinen Geringeren als Eddie Murphy. Martin Lawrence sagte folgendes (via CinemaBlend):

"Ich hatte einen Deal mit Sony, und das war ein Film, den sie mir brachten, um zu sehen, ob ich ihn machen wollte, und ich musste einfach einen Partner finden, mit dem ich ihn machen konnte. Und ich dachte darüber nach, es mit Eddie Murphy und all dem zu machen, aber er kostet zu viel."

Stattdessen wurde er Will Smith vorgestellt und änderte seine Meinung.

"Aber ich habe mir die richtige Person ausgesucht, denn meine Schwester war diejenige, die mir sagte: 'Du solltest es mit Will machen.' Zwei Sitcom-Stars, die alle zusammenkommen, um sich auf der großen Leinwand zu treffen, das könnte etwas Besonderes sein. Also haben Will und ich zu Abend gegessen, und nach fünf Minuten Gespräch mit Will ist er der beste Verkäufer aller Zeiten. Also konnte ich nicht nein sagen, und seitdem sind es Bad Boys."

Im Nachhinein war es wirklich eine gute Wahl, weil sie in den Bad Boys-Filmen wirklich füreinander gemacht sind. Och med tanke på att Lawrence dotter och Murphys son snart ska gifta sig så kommer de få nog med tid att tillbringa Und da Lawrences Tochter und Murphys Sohn bald heiraten werden, werden sie viel Zeit haben, um sie miteinander zu verbringen, z. B. um sich darauf zu einigen, wer für die ganze Party aufkommt. Der kommende Film Bad Boys: Ride or Die kommt am 7. Juni in die Kinos.