Martha is Dead wird verfilmt

Im Jahr 2022 konnten Fans des Horrorgenres den Schrecken und die Angst von Martha is Dead spüren, dessen narratives Abenteuer im Sommer 1944 in der Toskana spielt. In diesem von LKA entwickelten Titel folgten wir Giulia, einem jungen italienischen Mädchen, das den Tod ihrer Zwillingsschwester Martha untersucht, während sie den Prozess mit einer Kamera dokumentierte und in Angst vor dem Krieg vor ihrer Haustür lebte.

Das Spiel bot eine starke Geschichte und ein ultrarealistisches Design der Umgebungen und der Charaktermodellierung (ganz zu schweigen von den verstörenden Gewaltszenen), war aber in seinen technischen Aspekten etwas enttäuschend. Diese Probleme können jedoch in einer Verfilmung überwunden werden, was genau das ist, was das Studio und die schwedische Produktionsfirma Studios Extraordinaires gerade angekündigt haben.

Martha is Dead wird tatsächlich verfilmt. Regie führen Andreas Troedsson und André Hedetoft, letzterer auch Drehbuchautor. Die Verfilmung von Martha Is Dead befindet sich derzeit in der Entwicklung und wird in enger Zusammenarbeit mit Luca Dalcò, dem Gründer und Direktor von LKA und Schöpfer des Spiels, entwickelt.

"Jedes Element von 'Martha Is Dead' wurde mit außergewöhnlicher Präzision und Sorgfalt geschaffen. Die Komplexität der Erzählung wurde minutiös geplant, visualisiert und sogar filmisch gestaltet", sagt Luca Dalcò. "Dies als Film zum Leben zu erwecken, ist ein wahr gewordener Traum."

Im Moment gibt es noch kein Veröffentlichungsfenster für den Martha is Dead-Film, aber wir werden nach weiteren Informationen Ausschau halten.