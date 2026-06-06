Martha is Dead Schöpfer, LKA, um sein Horror-Universum mit When Sirens Fall Silent in 2027 zu erweitern

Der Entwickler LKA wird bald sein "LKA-Universum" erweitern, die größere Horror-Saga, zu der auch die bisherigen Projekte Martha ist Dead und The Town of Light gehören. Dies wird bereits im nächsten Jahr stattfinden, da das Projekt When Sirens Fall Silent 2027 auf dem PC erscheinen wird.

When Sirens Fall Silent ist ein investigativer psychologischer Thriller mit einer verzweigten Erzählung und mehreren Enden, der alle einer Figur namens Mila folgt, einer Polizistin im Italien der 1990er Jahre, die beginnt, eine Reihe von Entführungen, Morden, Verletzungen und einer seltsamen Figur namens The Man zu untersuchen. Warum, fragen Sie sich vielleicht? Um herauszufinden, was passiert, wer diese Person ist und wie sie der Brutalität ein Ende setzen kann.

Mit vollständigen Gesichts- und Motion-Capture-Darbietungen für seine Charaktere sowie kompletten Sprachsystemen sieht When Sirens Fall Silent als ambitioniertes Projekt aus, das zudem Umwelträtsel, eine vielschichtige Erzählung, Charakterinterviews und mehr umfasst.

Wie oben erwähnt, erscheint When Sirens Fall Silent 2027 auf dem PC, und unten sieht man eine Reihe von Bildern des Spiels, die seine beeindruckenden Ambitionen andeuten.