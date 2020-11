Martha is Dead auch für Sonys Konsolen bestätigt

You're watching Werben

Martha is Dead wurde bereits für den PC, die Xbox One und Xbox Series S/X angekündigt, doch gestern kamen zwei neue Plattformen dazu — die Playstation 4 und Playstation 5. Laut Pressemeldung soll Martha is Dead sowohl auf dem PC als auch auf den Konsolen gleichzeitig veröffentlicht werden, zu einem bisher undefiniertem Datum im kommenden Jahr.

Der psychologische Thriller versetzt uns in die Rolle der Tochter eines deutschen Soldaten im Zweiten Weltkrieg. Die Geschichte beginnt, indem wir unsere eigene Schwester, Martha, ertrunken auffinden. Was folgt, ist eine ominöse Reise durch die Folklore der Toskana im Jahr 1944. Auch wenn wir mit einer traditionellen Ego-Perspektive spielen, wird Martha is Dead auch einige Hintergrundgeschichten mithilfe von unbehaglich wirkenden Puppenspielen erzählen. Wie das Ganze am Ende aussieht, könnt ihr euch in dem Trailer oben anschauen.