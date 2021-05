Marsupilami: Hoobadventure von Microids für PC und Konsolen angekündigt

Microids arbeitet derzeit an einigen spannenden Spielen, die auf alten Comicserien basieren. Asterix & Obelix: Slap Them All ist bei ihnen in Entwicklung, Die Schlümpfe: Mission Vileaf wurde letzten Monat angekündigt und außerdem veröffentlichen sie ein Spiel basierend auf dem Phantasiewesen Marsupilami. Ocellus Studio erarbeitet das Jump'n'Run Marsupilami: Hoobadventure, in dem wir drei verschiedene Marsupilamis kontrollieren.

Hope, Punch und Twister haben aus Versehen alle Tiere verflucht und um dieses blöde Missgeschick rückgängig zu machen, springen sie von Plattform zu Plattform, während sie nach rechts über den Bildschirm laufen. Der traditionelle 2,5D-Plattformer lässt uns verschiedene Orte erkunden, an denen wir Federn sammeln, geheime Dojos absolvieren und bunte Abenteuer erleben.

Marsupilami (das einen sehr langen und nützlichen Schwanz hat) wurde 1952 vom belgischen Comiczeichner André Franquin geschaffen. 1995 gab es bereits ein Mega-Drive-Spiel, das auf diesem Charakter basiert. Am 16. November erscheint Marsupilami: Hoobadventure auf PC, Playstation 4, Switch und Xbox One.