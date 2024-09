Marshall Monitor III A.N.C.

Für mich selbst wird Marshall in erster Linie mit ihren ikonischen Gitarrenverstärkern in Verbindung gebracht und das goldene Logo stellt für viele Gitarristen einen besonderen Klang dar. Seit 2012 hat Zound Industries eine ganze Reihe von Audio-Gadgets gebaut, die von Marshall lizenziert wurden, und letztes Jahr haben sie das Familienunternehmen in einem hochkarätigen Deal gekauft. Es ist eine sehr aufregende Entwicklung für diejenigen von uns, die ihre Produkte mögen und jetzt veröffentlichen sie den Nachfolger von Monitor II A.N.C., den sie Monitor III A.N.C. nennen.

In einer Werbekampagne mit Green Day -Frontmann Billie Joe Armstrong haben sie sich zusammengetan, um die Einführung dieser neuen Kopfhörer zu feiern, die laut Pressemitteilung für echte Musikliebhaber entwickelt wurden und eine aktive Geräuschunterdrückung mit 70 Stunden Akkulaufzeit und anpassbarem, räumlichem Klang bieten. Sie haben also die Akkulaufzeit im Vergleich zum Vorgängermodell mehr als verdoppelt und mein erster Gedanke ist, wie haben sie das gemacht? Das Monitor III sieht genau so groß aus wie das Vorgängermodell. Dies wurde durch die Verwendung von zwei Batterien, eine in jeder Hörmuschel, erreicht und so die Akkulaufzeit erhöht, ohne das Gewicht oder die Größe des Kopfhörers zu beeinträchtigen.

Monitor III ist federleicht, super komfortabel, hat die beste Akkulaufzeit auf dem Markt und eine hervorragende Geräuschreduzierung. Schade, dass das Klangprofil etwas mangelhaft wirkt.

Sie haben es sogar geschafft, das Gewicht um weitere 60 Gramm zu reduzieren. Ein großer Teil des neuen wunderbaren geringeren Gewichts ist, dass ihr Stirnband neu gestaltet wurde, um das Gewicht besser über den gesamten Schädel zu verteilen, und für jemanden, der zu viel Druck auf den Schädel nicht mag, kann ich nur zustimmen, dass sie sehr gut gelungen sind, da ich bei langen Sitzungen die Kopfhörer auf meinem Kopf kaum bemerke. Monitor III liegt auch bequem um die Ohren und offensichtlich haben sich die Ingenieure sehr darauf konzentriert, ein Material zu finden, das auch unterwegs eng anliegt, um das Einschleichen von Außengeräuschen zu reduzieren und die aktive Geräuschunterdrückung zu optimieren. Ich denke, das ist ihnen gelungen, denn die Geräuschreduzierung ist absolut brillant. Hier schlägt Marshall plötzlich so ziemlich jeden Konkurrenten, abzüglich vielleicht Sony und Bose.

Ich mag das Design des Monitor III A.N.C. sehr, da sofort ersichtlich ist, dass es sich um einen Marshall-Kopfhörer handelt, mit all den kleinen Details ihrer ikonischen Gitarrenverstärker. Die Verarbeitungsqualität fühlt sich gut an und man kann den Kopfhörer ohne Probleme verbiegen und verwinden. Sie sind außerdem so konzipiert, dass sie zusammengefaltet und leicht in einen Koffer gepackt werden können, der ebenfalls intuitiv mit rotem Samt auf der Innenseite und einem mattschwarzen Lederfinish auf der Außenseite gestaltet ist, wodurch er sich wie ein alter stilvoller Gitarrenkoffer anfühlt. An einer der Tassen befindet sich eine Multifunktionstaste, mit der Sie die Lautstärke regeln, Songs wechseln und Wiedergabe/Pause einlegen können. Es ist sehr leicht zu finden und einfacher zu bedienen, da die beiden Tasten geschickt auf beiden Seiten des Headsets platziert sind, wobei eine zum Einstellen des Geräuschunterdrückungsmodus und die andere mit der mobilen App programmierbar ist, sodass Sie es tun können, was Sie wollen.

Das ikonische Design von Marshall ist wirklich anders als alles andere in der Welt der Kopfhörer.

Wie ich bereits geschrieben habe, hat Marshall das akustische Design aktualisiert und es wird auch im Inneren der Kessel angewendet, um den Klang zu verbessern und ein tieferes Klangprofil zu erhalten, das detaillierter und ausgewogener ist. Das gelingt ihnen ganz gut, aber ich finde, es wird ein wenig zu chaotisch und es fehlt ein wenig an Wärme im Mitteltonbereich. Der Bass ist auf jeden Fall straff, schnell und hat eine gute Präsenz, ohne den Rest der Klangbühne zu überwältigen, und die Höhen sind nicht zu stark oder hart, haben aber eine hohe Auflösung und eine sehr gute Kontrolle. Allerdings ist das ganze Profil für meinen Geschmack immer noch zu chaotisch und ich denke, es hat vielleicht mit dem Vermächtnis zu tun, das Marshall mitbringt, dass es rockorientiert und chaotisch sein sollte. Vergleicht man Monitor III mit z.B. Sennheiser Momentum 4, so hat das deutsche Modell einen noch wärmeren und volleren Klang mit mehr Körper und etwas besserem Timing und nimmt man die PX7-S2E von Bowers & Wilkins, findet man viel Wärme im Mitteltonbereich und einen unglaublichen Detailreichtum über das gesamte Klangprofil. Marshall geht hier nicht den ganzen Weg, aber es gibt trotzdem vieles, was man mögen kann.

Sie verwenden Marshalls neue Soundstage -Technologie, mit der Sie einstellen können, wie stark der räumliche Klang ist, und natürlich gibt es einen kleinen Unterschied zu dieser Funktion, da sie ein wenig mehr so klingt, als würde ein Musiker mit Ihnen im Raum stehen. Ich denke, das Gleiche gilt für ihre Adaptive Loudness, wo der Unterschied im Vergleich zum Ausschalten sehr gering ist.

Angus Young, Eric Clapton, Gary Moore, Jimi Hendrix, Slash und Yngwiee Malnsteen sind nur einige der ikonischen Gitarristen, die im Laufe der Jahre über Marshalls Lautsprecher gespielt haben.

Es besteht kein Zweifel daran, dass Monitor III A.N.C. ein klares Update gegenüber seinem Vorgänger ist und vor allem bei der Akkulaufzeit, die mit 70 Stunden bei aktivierter Geräuschunterdrückung äußerst beeindruckend ist. Der Komfort ist ausgezeichnet und das gut gestaltete Gehäuse ist kompakt und super langlebig, und die Anrufqualität ist akzeptabel und die aktive Geräuschunterdrückung ist phänomenal. Was den Klang angeht, denke ich, dass diese Kopfhörer für diejenigen geeignet sind, die AirPods und AirPods Max mehr lieben als meinen persönlichen Geschmack, denn obwohl es gut klingt (keine Frage), hat Marshall darauf geachtet, eine bestimmte Art von Abstimmung in den Charakter hier einzubauen, was meiner Meinung nach eine gewisse Fangemeinde ansprechen wird. Für meinen Teil ist es ein wenig zu chaotisch und chaotisch, um Kopf und Schultern über den anderen zu stehen.