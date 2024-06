Wir waren von Anfang an ziemlich begeistert von der Major -Serie von Marshall, und es ist ziemlich klar zu sehen, dass diese Begeisterung auch in der allgemeinen Bevölkerung zu spüren ist, wo Majors oft in der städtischen Wildnis anzutreffen sind. Auch dafür gibt es einen ziemlich guten Grund. Für 130 Euro bekommt man viel Wert, viel Funktionalität, viel Fingerfertigkeit und ein Design, das auffällt – es ist sozusagen "das Gesamtpaket".

Jetzt ist eine neue Version eingetroffen, die Major V, die zunächst die Akkulaufzeit mit einer einzigen Ladung auf 100 Stunden erhöht, aber auch dem gesamten Gerät mehr Flexibilität verleiht und es Ihnen schließlich ermöglicht, die physischen Tasten an einer Tasse anzupassen. Seien wir ehrlich; Das Major IV ist immer noch ein gutes Geschäft, und wenn Sie sie erheblich billiger bekommen können, ist es ein fabelhaftes, vielseitiges Headset für das Geld, aber es gibt hier immer noch viel zu mögen.

Marshall Major V behält die gleiche Form und Identität wie seine Vorgänger bei. Es ist immer noch ein relativ platzsparendes, flexibles On-Ear-Headset, das sich jetzt vollständig zusammenfalten lässt, um in eine Jackentasche zu passen. Er ist in Kunstleder gehüllt und mit dem ikonischen Logo von Marshall an den Seiten versehen und versprüht immer noch Rockabilly-Vibes, die sich nicht nur gut anfühlen und tragen können, sondern auch eine klare visuelle Identität haben. Viel einfacher ausgedrückt: Dies ist ein gut aussehendes Headset, und es hat weit mehr zu bieten als die meisten anderen in dieser Preisklasse.

Intern haben wir dynamische 40-mm-Treiber, die im Frequenzbereich von 20 Hz bis 20 kHz liefern. Das ist im Vergleich zu den großen Jungs etwas eng, aber für On-Ears ist es in Ordnung, und die Wärmesignatur von Marshall ist immer noch ziemlich ausgezeichnet, so dass wir nicht glauben, dass Sie die Fähigkeit selbst als unzureichend empfinden werden. Sie unterstützen Bluetooth 5.3 und können etwas tiefere Codecs wie AAC, LC3 und SBC abspielen. Darüber hinaus gibt es auch Multipoint-Konnektivität.

Über die aktualisierte App können Sie nicht nur EQ-Einstellungen vornehmen, sondern auch die Tasten anpassen. Beispielsweise kann die M-Taste zu Google Assistant werden oder zu einer bestimmten Voreinstellung wechseln. Der kleine Joystick ist zudem individualisierbar und kann bereits für den Zugriff auf nahezu jede benötigte Funktion verwendet werden.

Es gibt einen Klinkeneingang, wenn Sie analog hören möchten, es gibt sogar kabelloses Laden, das den gängigen Qi-Standard unterstützt, sodass Sie sie auf einer Tasse ausgleichen und auf diese Weise aufladen können. Das ist eine Menge Funktionalität für das Geld, vor allem, wenn man bedenkt, dass die direkten Konkurrenten von SACKit, Jabra, Sony und Beats alle teurer sind.

Auch hier können Sie immer noch zu Recht ein Marshall Major IV kaufen, aber die Major -Serie im Allgemeinen ist eine Reihe von grundsoliden Headsets mit viel Persönlichkeit und Funktionalität.

