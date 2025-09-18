Mars Attracts bekommt einen neuen Trailer zur Feier des Early-Access-Starts

Mars Attracts, der Themenpark-Simulator, der aus der Welt des Kultklassikers Mars Attacks stammt, wurde Anfang dieser Woche im Early Access auf Steam veröffentlicht. Zur Feier der Veröffentlichung hat Outlier einen neuen Trailer vorgestellt, der uns einen Einblick gibt, wie wir unsere Parks voller versklavter Menschen betreiben können.

Mars Attracts verwirft die Vorstellung, dass jeder in einem Freizeitpark glücklich ist. Eure Menschen wurden von der Erde entführt, um Teil dessen zu sein, was die Marsianer als eine Art Freakshow ansehen. Es steht dir frei, sie zu foltern, wie du willst, was den Management-Simulatoren sicherlich eine kreative Wendung verleiht.

Der Mensch kann sich aber immer noch als Problem erweisen, vor allem, wenn seine Gehege nicht auf seine Bedürfnisse und Besonderheiten zugeschnitten sind. Halten Sie sie in Schach oder riskieren Sie einen Miniaturaufstand auf dem Mars. Seht euch mehr vom Gameplay im Trailer unten an: