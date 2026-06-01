Marquinhos erklärt, was er Gabriel Magalhães gesagt hat, der im PSG-Arsenal-Finale den letzten Elfmeter vergab

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Gabriel Magalhães stand hinter dem letzten Elfmeter im Champions-League-Finale zwischen Paris Saint-Germain und Arsenal am Samstag, und sein Fehlschuss nach Eberechi Ezes Fehlschuss bedeutete, dass das englische Team das Finale verlor und PSG trotz David Rayas Schuss von Nuno Mendes den Titel in Folge gewann. Und eine Umarmung zwischen ihm und PSG-Kapitän Marquinhos wurde zu einem der ikonischsten und emotionalsten Bilder des Spiels.

Anstatt mit seinen Teamkollegen zu feiern, umarmte Marquinhos direkt seinen Landsmann, Freund und Teamkollegen in der Nationalmannschaft: eine lange Umarmung, als Gabriel nach seinem Fehler niedergeschlagen war.

Die Reaktion war so roh (und selten), dass sogar ein Linienrichter eine Geste in Richtung des PSG-Kapitäns machte, als er ihn auf seinen Gegner zukommen sah, vielleicht aus Angst, er könnte sich über ihn lustig machen. Andere Arsenal-Spieler schlossen sich dem Verteidiger an.

Was Marquinhos zu Gabriel sagte, nachdem er den letzten Elfmeter verpasst hatte

Marquinhos offenbarte später, was er Gabriel in dem Moment gesagt hatte, denn er weiß genau, wie es sich anfühlt: Marquinhos vergab den letzten Elfmeter gegen Kroatien, der sie aus der WM 2022 ausschloss. "Ich habe ihm gesagt, dass ich diesen Moment durchgemacht habe und weiß, wie schwer es ist, aber dass er sich davon erholen kann."

"Gabriel wollte diesen Titel wirklich gewinnen und hatte all diesen Druck auf sich, weil er wusste, dass dieser Traum für ihn verloren war, wenn er verfehlte, und wir die Champions wären", erklärte Marquinhos. "Also wollte ich mir einfach ein paar Minuten von meinen Feierlichkeiten nehmen, um diese Zeit für ihn zu reservieren, ihn zu umarmen, ihm zu wünschen, dass er schnell wieder gesund wird."

"Gabriel hat eine großartige Saison für Arsenal gespielt, bewiesen, dass er einer der besten Verteidiger der Welt ist, und allen gezeigt, dass er ein großartiger Spieler ist. Er verdiente es nicht, all diese Last dieses Moments der Niederlage auf seinen Schultern zu tragen. Und in Brasilien brauchen wir ihn für die Weltmeisterschaft."