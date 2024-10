Márquez stellt auf dem MotoGP Chang International Circuit in Thailand einen neuen Allzeitrekord auf

HQ

Die MotoGP-Weltmeisterschaft nähert sich dem Ende der Ausgabe 2024, und obwohl Jorge Martín mit 20 Punkten Vorsprung auf den aktuellen Champion Francesco Bagnaia führt, sind noch genügend Punkte zu vergeben (111 Punkte, wobei die drei GP noch umstritten sind), um die Spannung bis zum Ende aufrechtzuerhalten.

Im Training am Freitag sicherte sich Marc Márquez sogar den ersten Platz auf dem Chang International Circuit in Buriram und stellte beim Großen Preis von Thailand mit 1:29,165 sogar einen neuen Rundenrekord auf, womit er den bisherigen Rekord von Jorge Martín aus dem Jahr 2023 (1:29,287) nur knapp übertraf.

Márquez ist jedoch mit 345 Punkten Dritter in der Weltmeisterschaft, zu weit weg, um um die Krone zu kämpfen. Sein Kampf findet gegen Enea Bastiniani statt, der mit 331 Punkten Vierter wird.

Der GP von Thai kann am Sonntag, den 27. Oktober, ab 8:00 Uhr GMT verfolgt werden.

Die Weltmeisterschaft wird von Martín mit 424 angeführt, gefolgt von Bagnaia mit 404 Punkten. Spanier und Italiener dominieren weiterhin die größte Motorradveranstaltung der Welt, die an diesem Wochenende den PT Grand Prix von Thailand feiert und am 3. November nach Malaysia und schließlich am 17. November zum zwanzigsten und letzten GP nach Valencia, Spanien, umziehen wird.